Зимний перелом: Сикорский о мире, деньгах и надежде для Украины

Ближайшей зимой выяснится, наступит ли мир на Украине в 2027 году. Об этом сообщил глава МИД Польши Радослав Сикорский в беседе с отставным генералом Гербертом Макмастером из Гуверовского института о переломном моменте войны у соседей и жёсткой арифметике европейской безопасности.