Репортёр
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Репортёр

75 подписчиков

Зимний перелом: Сикорский о мире, деньгах и надежде для Украины

Зимний перелом: Сикорский о мире, деньгах и надежде для Украины

Ближайшей зимой выяснится, наступит ли мир на Украине в 2027 году. Об этом сообщил глава МИД Польши Радослав Сикорский в беседе с отставным генералом Гербертом Макмастером из Гуверовского института о переломном моменте войны у соседей и жёсткой арифметике европейской безопасности.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии