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FiNE NEWS

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В Ростове-на-Дону от атаки БПЛА ранены шесть человек, повреждены дома и суда

В Ростове-на-Дону 10 октября шесть жителей обратились за медицинской помощью после воздушной атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), произошедшей поздно вечером 9 октября.

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