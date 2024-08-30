Лунный денежный календарь на сентябрь

Когда делать крупные покупки, совершать обряды на привлечение денег, покупать новый кошелек и другие советы по личному бюджету Сентябрь — начало учебного года, самое время начинать учиться грамотно распоряжаться своими финансовыми средствами.
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