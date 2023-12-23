Исторические напёрстки 150 лет беззакония возвращаются неоконченной Гражданской войной Новость разлетелась и попала в ТОП-10 мировых, за вчерашний и сегодняшний день добрые русские люди от неё устали, наверняка: Верховный Суд штата Колорадо принял решение запретить Дональду Трампу участвовать в президентских выборах.
150 лет беззакония возвращаются неоконченной Гражданской войной
Комментарии
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Alexander Kozlov
Приватизация "вкусных" активов - путь к развалу. Если очень чешется в карманах, полных денег, пусть покупают неприбыльные предприятия и выводят их в прибыль. А государствообразующие: работающие на обороноспособность, энергетические и разработка полезных ископаемых пусть будут под запретом продажи в частные руки.
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