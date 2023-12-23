150 лет беззакония возвращаются неоконченной Гражданской войной

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Славянская доктрина

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Комментарии
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Alexander Kozlov
Приватизация &quot;вкусных&quot; активов - путь к развалу. Если очень чешется в карманах, полных денег, пусть покупают неприбыльные предприятия и выводят их в прибыль. А государствообразующие: работающие на обороноспособность, энергетические и разработка полезных ископаемых пусть будут под запретом продажи в частные руки.
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