150 лет беззакония возвращаются неоконченной Гражданской войной

Alexander Kozlov

Приватизация "вкусных" активов - путь к развалу. Если очень чешется в карманах, полных денег, пусть покупают неприбыльные предприятия и выводят их в прибыль. А государствообразующие: работающие на обороноспособность, энергетические и разработка полезных ископаемых пусть будут под запретом продажи в частные руки.