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Новости Омска

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Омского участника СВО признали мертвым, но он оказался жив

Омского участника СВО признали мертвым, но он оказался жив. 29-летнему омичу пришло уведомление на Госуслугах о блокировке его банковских карт и учетной записи в связи со смертью.

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