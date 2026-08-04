Омского участника СВО признали мертвым, но он оказался жив. 29-летнему омичу пришло уведомление на Госуслугах о блокировке его банковских карт и учетной записи в связи со смертью.
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Омского участника СВО признали мертвым, но он оказался жив. 29-летнему омичу пришло уведомление на Госуслугах о блокировке его банковских карт и учетной записи в связи со смертью.
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