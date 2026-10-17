Голкипер Арсений Цыба в возрасте 24 лет расторг двухлетний контракт с хоккейным клубом «Адмирал», не сыграв ни одного матча в текущем сезоне.
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