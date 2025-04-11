В РФ запретили сайт с ИИ, позволяющий говорить голосами Губки Боба и Трампа

Суд в Москве запретил к распространению информацию на сайте, где можно менять голос, иск о нарушении законов «О связи» и «О противодействии терроризму» подала прокуратура, пишет РИА Новости со ссылкой на документ, имеющийся в распоряжении агентства.
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