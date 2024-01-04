Эксперт рассказал о правилах выбора верхней одежды зимой

Если правильно подобрать верхнюю одежду, то она обеспечит комфорт и сохранит здоровье зимой. О том, что именно выбрать — пальто из сукна, пуховик, шубу, дубленку или куртку из натуральной кожи, — 4 января в интервью радио Sputnik рассказала заместитель руководителя Инновационного центра текстильной и легкой промышленности Валентина Зубанова.