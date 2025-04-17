Суд пересмотрел дело охранника загородного клуба, получившего 5,5 лет колонии

Нижегородский областной суд пересмотрел скандальное дело Павла Червякова — 70-летнего охранника загородного клуба, который, защитив детей, дал отпор пьяному и агрессивному налетчику, и ко всеобщему возмущению получил за это.
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