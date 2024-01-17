«Болезнь X» как реальная угроза миру со стороны глобалистов и деятельности биолабораторий США Накануне обсуждения на Всемирном экономическом форуме в Давосе «болезни Х» в 20 раз более патогенной чем первая версия COVID-19, начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов провел специальный брифинг, посвященный планам бармалеев по созданию и применению биологического оружия.