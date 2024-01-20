Зачем на ТВ рекламируют лекарства

МБ

Максим Буров

А что? Самолечение, вполне народный тренд. К толковому терапевту фик попадёшь,а если и попадёшь, то там сидит такой-такая, и в гугле ищет диагноз.Так зачем спрашивается время терять, когда в поисковике сам быстрее найдёшь.:)