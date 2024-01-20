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Зачем на ТВ рекламируют лекарства

Зачем на ТВ рекламируют лекарства

Радостные лица в рекламных паузах у излечившихся от простуд или болезней суставов – это для того, чтобы вдохновлённый телезритель сам ставил себе диагноз и назначал лечение.

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Комментарии
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МБ
Максим Буров
А что? Самолечение, вполне народный тренд. К толковому терапевту фик попадёшь,а если и попадёшь, то там сидит такой-такая, и в гугле ищет диагноз.Так зачем спрашивается время терять, когда в поисковике сам  быстрее найдёшь.:)
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18 час.
Н
Ната
Поддерживаю всеми конечностями!
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15 час.

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