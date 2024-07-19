Пермяков зовут помогать добывать золото за 200 тысяч рублей

Жителям Пермского края предлагают работу на объекте в Охотском районе Хабаровского края. Речь о золотоносном месторождении «Светлое», где ведет добычу одноименное предприятие, входящее в состав горнорудной компании «Полиметалл».
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