Дни массовой льготной ипотеки сочтены: что будет с программами кредитования в 2024 году

Насколько приемлемо для госбюджета, сверстанного с дефицитом, продолжение финансирования льготной ипотеки в текущем виде и какова вероятность серьезной корректировки условий или полной отмены господдержки при выдаче кредитов – эти и много других вопросов были в центре внимания на заседании экспертного медиаклуба «АиФ.
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