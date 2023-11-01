Дни массовой льготной ипотеки сочтены: что будет с программами кредитования в 2024 году

Насколько приемлемо для госбюджета, сверстанного с дефицитом, продолжение финансирования льготной ипотеки в текущем виде и какова вероятность серьезной корректировки условий или полной отмены господдержки при выдаче кредитов – эти и много других вопросов были в центре внимания на заседании экспертного медиаклуба «АиФ.