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Пронедра

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Что строго запрещается делать 31 августа, дабы не было беды

Что строго запрещается делать 31 августа, дабы не было беды

31 августа православные вспоминают мучеников Флора и Лавра, а в народе празднуют Лошадиный день. Узнайте, что категорически запрещено делать в этот день, чтобы не накликать беду и финансовые проблемы до конца года.

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