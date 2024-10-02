Очередной вброс от ГУР: в Бердянске «ликвидирован» бывший судья Ломейко

На фоне неудач на фронте Главное управление разведки Украины, смещая акценты, все чаще рапортует о проводимых «успешных» терактах, как на территориях ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей, Крыму, так и в глубине РФ.
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