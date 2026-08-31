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Россия меняет тактику воздушных ударов. Предпосылки наступления на Киев. Маск отказал Украине в ударах со Starlink — Сводка с фронта 31 августа

Россия меняет тактику воздушных ударов. Предпосылки наступления на Киев. Маск отказал Украине в ударах со Starlink — Сводка с фронта 31 августа

По состоянию на вечер 31 августа противник применил около 300 БПЛА за сутки, из которых ночью было 239 беспилотников.

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