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Владелец «Арсенала» купит себе восьмой спортивный клуб за рекордную цену

Американский бизнесмен Стэн Кронке добавит еще одну спортивную команду в свою коллекцию.Американский бизнесмен Стэн Кронке добавит еще одну спортивную команду в свою коллекцию.

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