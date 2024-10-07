Культовые фотографии без фотошопа в исполнении Джона Малковича

Знаменитый фотограф Сандро Миллер уже много раз работал с легендарным голливудским актером Джоном Малковичем, но когда Миллер захотел отдать дань уважения своим наиболее значимым вдохновителям, он понимал, что придется придумать нечто необыкновенное.
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