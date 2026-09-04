Норвегия поможет россиянам на Шпицбергене после ареста судна

Норвегия окажет необходимую помощь россиянам на Шпицбергене после ареста используемого для снабжения российских поселков на архипелаге судна «Профессор Молчанов».
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