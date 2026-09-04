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Аргументы и Факты

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Норвегия поможет россиянам на Шпицбергене после ареста судна

Норвегия поможет россиянам на Шпицбергене после ареста судна

Норвегия окажет необходимую помощь россиянам на Шпицбергене после ареста используемого для снабжения российских поселков на архипелаге судна «Профессор Молчанов».

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