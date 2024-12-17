Штормовой ветер снес кровли и поломал деревья в Ялте

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости Крым. Ночной штормовой ветер поломал деревья, порвал провода, снес кровли на зданиях по трем адресам в Ялте, также повреждены в светофоры и торговые объекты, сообщила глава администрации города Янина Павленко.
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