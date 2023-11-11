Какую поддержку окажет Вселенная всем знакам зодиака в период до 12 ноября 2023 года Людмила АрхангельскаяВ апреле текущего года наш мир ощутил влияние могущественного астрологического события — переход светлой энергии небес в величественный знак Овна.
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