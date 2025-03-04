РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

312 подписчиков

Уголовное дело в отношении экс-мэра Троицка направили в суд

Уголовное дело в отношении экс-мэра Троицка направили в суд

Бывший глава южноуральского Троицка предстанет перед судом по обвинению в получении взяток. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, глава надзорного ведомства региона утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-мэра Троицка Александра Виноградова, обвиняемого в получении шести взяток.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх