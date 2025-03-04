Уголовное дело в отношении экс-мэра Троицка направили в суд

Бывший глава южноуральского Троицка предстанет перед судом по обвинению в получении взяток. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, глава надзорного ведомства региона утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-мэра Троицка Александра Виноградова, обвиняемого в получении шести взяток.