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Рекордные в карьере Лаури Маркканена 38 очков помогли «Юте» победить «Финикс»

Рекордные в карьере Лаури Маркканена 38 очков помогли «Юте» победить «Финикс»

«Юта» в пятницу вырвала победу у «Финикса» – 134:133. Лучшим в составе «Джаз» стал тяжелый форвард Лаури Маркканен, который обновил личный рекорд результативности – 38 очков.

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