Начальнику «очистных» в Родниках Валерию Дидову назначен штраф

52-летнего начальника обвиняли по ч.2 ст.247 о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов, повлекших причинение вреда здоровью человека или массовой гибели животных, совершенном на территории экологического бедствия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии