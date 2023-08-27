Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Люка Эрнандес назвал «Барсу» «дерьмовым клубом», общаясь с Мбаппе и Дембеле на тренировке

Люка Эрнандес назвал «Барсу» «дерьмовым клубом», общаясь с Мбаппе и Дембеле на тренировке

Это произошло на одной из тренировок, где бывший игрок и воспитанник «Атлетико» общался с Килианом Мбаппе и Усманом Дембеле.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх