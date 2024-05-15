Костомаров собирается пробежать полумарафон

Через год фигурист может присоединиться к «Забег.рф».фото: Новосильцев Артур/Агентство «Москва»--> Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров собирается через год попробовать свои силы в полумарафоне «Забег.
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