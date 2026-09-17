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Царьград

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"Надеюсь, что завтра ночью я не буду так скептически настроен": Зачем Фицо едет на Украину?

"Надеюсь, что завтра ночью я не буду так скептически настроен": Зачем Фицо едет на Украину?

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо посетит Украину. Детали маршрута и программа визита пока не разглашаются.

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