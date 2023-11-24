Снег подан: горнолыжная база Арсеньева начала готовиться к новому сезону

На горнолыжной базе Арсеньева сегодня, 24 ноября, запущена система оснежения, а само открытие горнолыжного сезона намечено на вторую половину декабря, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на тг-канал (18+) Арсеньевского городского округа.