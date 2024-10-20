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Новая многонациональная бригада НАТО встанет у границ России

Новая многонациональная бригада НАТО встанет у границ России

Батальонно-тактическая группа Североатлантического альянса, базировавшаяся на полигоне Адажи в Латвии, в ближайшее время будет расформирована, а личный состав подразделения станет частью многонациональной бригады НАТО.

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