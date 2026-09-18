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По явке на выборах в тюменском макрорегионе лидирует Ямал: первые цифры

По явке на выборах в тюменском макрорегионе лидирует Ямал: первые цифры

САЛЕХАРД, 18 сентября, ФедералПресс. Явка избирателей на выборах-2026 в Ямало-Ненецком автономном округе на 15 часов составила 30,55 %.

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