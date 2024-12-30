Имбирно-лимонное печенье «Ёлочки»

Дорогие Поварята! Спешу поздравить всех вас с наступающим Новым годом и поделиться своим 500-м рецептом на сайте! :) Это объемное сборное печенье в виде ёлочек, которое порадует не только детей, но и взрослых за праздничным столом.
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