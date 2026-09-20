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МОСИНФОРМ

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Резидент столичной ОЭЗ нарастил выпуск препарата для терапии рассеянного склероза

Резидент столичной ОЭЗ нарастил выпуск препарата для терапии рассеянного склероза

Компания «Биокад», работающая в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва», в 2026 году увеличила на 36% выпуск отечественного лекарства для терапии рассеянного склероза.

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