Селин Дион обвинила Дональда Трампа в использовании ее песни на митинге

Команда менеджеров Селин Дион и звукозаписывающий лейбл Sony Music Canada заявили, что использование всемирно известного хита «My Heart Will Go On» из фильма «Титаник» на предвыборном митинге Дональда Трампа в Монтане 9 августа было «несанкционированным».
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