Три четверти предпринимателей положительно оценили перспективы для бизнеса в РФ

В России три четверти предпринимателей положительно оценили перспективы для бизнеса. Об этом говорится в результатах исследования экспертов ЮKassa (сервиса для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании ЮMoney), с которыми ознакомились «Известия» 24 мая.
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