Три четверти предпринимателей положительно оценили перспективы для бизнеса в РФ

В России три четверти предпринимателей положительно оценили перспективы для бизнеса. Об этом говорится в результатах исследования экспертов ЮKassa (сервиса для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании ЮMoney), с которыми ознакомились «Известия» 24 мая.