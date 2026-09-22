В Сочи закрыли пляжи из-за угрозы атаки безэкипажных катеров ВСУ

В курортном городе Сочи введен режим угрозы атаки со стороны безэкипажных катеров ВСУ. Об этом сообщил мэр Андрей Прошунин.
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