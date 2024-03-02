ЦБ определился, какую ипотеку затронут количественные ограничения

Банк России разрабатывает четыре вида макропруденциальных лимитов (МПЛ) для ограничения выдачи рискованных ипотечных кредитов, сообщает РБК со ссылкой на замдиректора департамента финансовой стабильности ЦБ Евгения Румянцева.
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