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Юристы из США призвали поскорее придумать способ судить Россию: "А то через год все забудут"

Юристы из США призвали поскорее придумать способ судить Россию: "А то через год все забудут"

ЕЛЕНА  ПАНИНА Целый консилиум юристов, среди которых числятся советник генсека ООН в судебных процессах над "красными кхмерами" Дэвид Шеффер, бывший генпрокурор Канады Ирвин Котлер (тоже с опытом международных судов), заместитель генсека ООН по правовым вопросам Ганс Корелл и главный обвинитель Специального суда по Сьерра-Леоне Дэвид Крейн, потребовал побыстрее найти механизм международного суда над Россией.

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