Я.Кедми: Израиль всегда хотел экспортировать танки Merkava…

Гость эфира: Яков Кедми — военно-политический эксперт, экс-глава израильской спецслужбы «Натив». В программе он комментирует и высказывает мнение о самых значимых и резонансных событиях, связанных с происходящим на Украине и вокруг нее, в том числе: 00:33 — О поездке в Крым;08:37 — О поставках израильских танков Merkava на Украину;20:20 — Об «откровениях» израильского посла на Украине о «национальных героях Украины» Бандере и Шухевиче;29:14 — О словах Путина о Зеленском на ПМЭФ;35:24 — Об оценке контрнаступления ВСУ западными СМИ и надеждах Макрона и Шольца на переговоры России и Украины;43:11 — О заявлении Шойгу по поводу планов ВСУ нанести удар по Крыму HIMARS и Storm Shadow;46:30 — О продолжающихся поставках обогащенного урана из России в США;53:09 — О заявлении Трампа о дружеских отношениях с Путиным;56:19 — О визите жены Зеленского в Израиль.