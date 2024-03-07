В регионах появятся спецгруппы реагирования на кибератаки. На базе штабов по кибербезопасности

В российских регионах в рамках оперативных штабов по кибербезопасности появляются группы реагирования на инциденты информационной безопасностиКак сообщает «Коммерсантъ», постановление о создании спецгруппы реагирования на кибератаки опубликовано на сайте правительства Тверской области.