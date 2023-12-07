ВТБ: Юань обогнал евро в валютных сбережениях россиян

Портфель сбережений клиентов ВТБ в китайских юанях итогам 11 месяцев 2023 года вырос более чем вдвое, до 12,7 млрд юаней, заявил в рамках форума «Россия зовёт» заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.