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Малообеспеченным россиянам хотят давать субсидии на лекарства

Малообеспеченным россиянам хотят давать субсидии на лекарства

Малообеспеченным россиянам хотят давать субсидии на лекарства. Как выяснили «Известия», такой законопроект 25 марта будет внесен в Госдуму депутатами фракции «Справедливая Россия — За правду» во главе с Сергеем Мироновым.

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