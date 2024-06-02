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Зеленский опасается, что Трамп прекратит конфликт за счет Украины

Зеленский опасается, что Трамп прекратит конфликт за счет Украины

Глава киевского режима Владимир Зеленский выразил обеспокоенность возможностью того, что кандидат в президенты США Дональд Трамп после своей предполагаемой победы на выборах 5 ноября попытается урегулировать украинский конфликт за счет самой Украины.

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Комментарии
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Eduard
Самозванец!
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14 час.
Eduard
Никто скачущей Украине ничего не должен!
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14 час.

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