Глава киевского режима Владимир Зеленский выразил обеспокоенность возможностью того, что кандидат в президенты США Дональд Трамп после своей предполагаемой победы на выборах 5 ноября попытается урегулировать украинский конфликт за счет самой Украины.
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