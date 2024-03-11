Голос сердца: тайны интуитивного интеллекта

Что такое интуиция? Этот феномен веками будоражил воображение человечества своей загадочностью. Внезапное озарение, проблеск истины, всплывающий из глубин подсознания – подобные переживания знакомы многим.
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