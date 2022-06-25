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Тайны Юрия Шатунова, которые он унес с собой: похитили из детдома, избавился от икон-оберегов прямо перед уходом из жизни

Тайны Юрия Шатунова, которые он унес с собой: похитили из детдома, избавился от икон-оберегов прямо перед уходом из жизни

В ночь на 23 июня в возрасте 48 лет от нас ушёл звездный исполнитель экс-солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов, жизнь которого была наполнена столькими горестными и радостными событиями, что их количества хватило бы на несколько людских жизней.

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