Тайны Юрия Шатунова, которые он унес с собой: похитили из детдома, избавился от икон-оберегов прямо перед уходом из жизни

В ночь на 23 июня в возрасте 48 лет от нас ушёл звездный исполнитель экс-солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов, жизнь которого была наполнена столькими горестными и радостными событиями, что их количества хватило бы на несколько людских жизней.