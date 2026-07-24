По предприятию в Кирове ударила ракета, есть пострадавшие. Утром 24 июля предприятие в Кирове подверглось ракетной атаке.
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По предприятию в Кирове ударила ракета, есть пострадавшие. Утром 24 июля предприятие в Кирове подверглось ракетной атаке.
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