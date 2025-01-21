Трамп отменил 78 решений Байдена и подписал указ о выходе США из ВОЗ

20 января состоялась инаугурация избранного президента США Дональда Трампа. В первый же день своего президенства он подписал ряд документов, отменил почти 80 указов предшественника, а также заявил о необходимости провести встречу с президентом России Владимиром Путиным в ближайшее время.
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