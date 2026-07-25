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Царьград

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Проект, на который способна только Россия: Путин проверил, как в Иркутске готовят ответ США и Европе

Проект, на который способна только Россия: Путин проверил, как в Иркутске готовят ответ США и Европе

Президент Владимир Путин во время визита в Иркутск посетил предприятие, где уже несколько лет работают над мощным ответом США и Европе.

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