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Смоленская Газета

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9 октября. События дня

9 октября. События дня

Осенний призыв – 2026 в Смоленской области: более 600 новобранцев и без отправки в зону СВО. Игорь Ляхов провёл встречу с одним из командиров 144-й гвардейской мотострелковой дивизии.

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