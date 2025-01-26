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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Фотография кристалла раскрыла детали архитектуры флагманского графическог...

Фотография кристалла раскрыла детали архитектуры флагманского графическог...

Фотография кристалла раскрыла детали архитектуры флагманского графического процессора Nvidia Blackwell GB202В сети появилось изображение кристалла флагманского графического процессора Nvidia GB202, который ляжет в основу видеокарты GeForce RTX 5090.

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