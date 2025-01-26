Фотография кристалла раскрыла детали архитектуры флагманского графическог...

Фотография кристалла раскрыла детали архитектуры флагманского графического процессора Nvidia Blackwell GB202В сети появилось изображение кристалла флагманского графического процессора Nvidia GB202, который ляжет в основу видеокарты GeForce RTX 5090.
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