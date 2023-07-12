Памятная дата настала чудовищного преступления бандеровцев - Волынской резни, когда они на Украине испокон веков живших там поляков убивали.
Настала памятная дата чудовищного преступления бандеровцев - Волынской резни...
Комментарии
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В К
Я вот не пойму, чего мы то так переживаем за эту волынскую резню, мало хохлы поляков вырезали, пусть они хоть все друг друга поубивают, и те, и другие наши кровные враги, пусть они все передохнут!
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14 час.
Валентин Поляков
+1.000.000.000!!!
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5 час.
Валентин Поляков
Да какое нам дело до того, когда и сколько хохлы убили ляхов?! И как они их убили! Да и до Холокоста нам не должно быть дела, если массовое убийство не касается советских граждан еврейской национальности!
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5 час.
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