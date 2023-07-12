СССР-Россия

1 288 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Михалев
    Забить скотину батогами на центральной площади.РАССТРЕЛЯЛИ, КАК ...
  • Александр Самбур
    бла бла бла про доклады!а о чем эти были доклады, кем были ?тупое пиздобольство для выебонов"Что еще должно п...
  • Людмила Маринеску
    Нет, вы чё? Он же выполнял приказ начальства, может оправдаем. ужас какой!!!!! Неужели будут судить и искать оправдан...РАССТРЕЛЯЛИ, КАК ...

Настала памятная дата чудовищного преступления бандеровцев - Волынской резни...

Настала памятная дата чудовищного преступления бандеровцев - Волынской резни...

Памятная дата настала чудовищного преступления бандеровцев - Волынской резни, когда они на Украине испокон веков живших там поляков убивали.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
В К
Я вот не пойму, чего мы то так переживаем за эту волынскую резню, мало хохлы поляков вырезали, пусть они хоть все друг друга поубивают, и те, и другие наши кровные враги, пусть они все передохнут!
Ответить
14 час.
Валентин Поляков
+1.000.000.000!!!
Ответить
5 час.
Валентин Поляков
Да какое нам дело до того, когда и сколько хохлы убили ляхов?! И как они их убили! Да и до Холокоста нам не должно быть дела, если массовое убийство не касается советских граждан еврейской национальности!
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх